In toekomst mogelijk veel minder mantelzorgers in Drenthe

ASSEN - Zorgbehoevende ouderen in Drenthe krijgen het in de toekomst mogelijk lastig om mantelzorg te ontvangen. Tot 2040 daalt het aantal potentiële mantelzorgers naar verwachting in veel Drentse gemeenten sterker dan in veel andere plaatsen in Nederland.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzochten of er in de toekomst nog voldoende mantelzorg beschikbaar zal zijn voor ouderen.In 2015, het laatste meetjaar, waren er in Nederland nog gemiddeld vijftien mantelzorgers per zorgbehoevende. Dat loopt naar verwachting in 2040 terug naar gemiddeld zes mantelzorgers. In Drenthe ligt dat gemiddelde nu op veertien, maar in 2040 zijn het er nog maar vijf.Vooral in de Drentse plattelandsgemeenten neemt het aantal beschikbare mantelzorgers waarschijnlijk af. In Aa en Hunze zijn in 2040 mogelijk nog maar drie mantelzorgers per persoon. Met uitzondering van Coevorden (vijf) zijn er in de andere plattelandsgemeenten vier beschikbare mantelzorgers per zorgbehoevende.De Drentse stadsgemeenten presteren op hetzelfde niveau als de gemiddelde landelijke trend. Hoogeveen doet het met zeven mantelzorgers zelfs iets beter dan de rest in Nederland.Het PBL en het SCP vergeleken het aantal potentiële mantelzorgers met de mensen die potentieel mantelzorg gaan ontvangen. Voor het aantal potentiële mantelzorgers is gekeken naar mensen van 50 tot 75-plus, voor de ontvangers van mantelzorger naar de groep van boven de 85 jaar.