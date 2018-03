Deel dit artikel:











Inhoudelijke behandeling zaak Sharleyne begint in juni De moeder van Sharleyne staat op 13 voor de rechtbank (foto: VARA/Zembla)

ASSEN - Hélène J., de moeder van Sharleyne, staat vanaf 13 juni voor de rechtbank in Assen. De rechters trekken drie dagen uit voor het proces.

De 38-jarige J. wordt verdacht van het doden van Sharleyne. Bij de rechtbank in Assen was vandaag de tweede openbare zitting in de zaak, daar werd bekend dat nog niet alle extra onderzoeken zijn afgerond.



Onderzoeken

De advocaat van Hélène J., Paul van Jaarsveld, heeft om de onderzoeken gevraagd. Hij wil een aantal getuigen verhoren en ook moet nog een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Van Jaarsveld wil op die manier duidelijk krijgen wat getuigen wel en niet gehoord kunnen hebben vanuit het appartement van de verdachte.



De 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen werd in de nacht van 8 juni 2015 door twee buurmannen gevonden onderaan de flat De Arend. De mannen namen poolshoogte nadat ze een geluid hadden gehoord. Het meisje was al overleden toen ze gevonden werd.



Gewurgd

Volgens het OM heeft J. haar dochter eerst gewurgd en daarna van de tiende verdieping, waar moeder en dochter woonden, naar beneden gegooid. De Hoogeveense ontkent. Ze heeft bij de politie verklaard dat ze 's nachts wakker werd van tocht. Toen ze Sharleyne binnen niet kon vinden en buiten over de balustrade keek, zag ze haar dochter liggen.



J. was vandaag niet bij de zogeheten regiezitting aanwezig.