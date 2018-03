Deel dit artikel:











Westerveld stevent af op compleet nieuw bestuur Westerveld krijgt een compleet nieuw college (foto Google Streetview)

DIEVER - Een compleet nieuw college. Dat is waar in de gemeente Westerveld aan wordt gewerkt. Progressief Westerveld praat de komende tijd verder met DSSW/SW en Gemeentebelangen.

Geschreven door Andries Ophof

Progressief Westerveld is de grootste partij. Vier jaar geleden waren ze dat ook, maar toen hadden ze veel tijd nodig om tot een keuze voor een nieuw college te komen. CDA, PvdA en VVD bereikten daarop snel een akkoord en vormden vier jaar lang het bestuur.



Lokale partijen aan het stuur

Dat wil Progressief Westerveld, een samenwerking van D66 en GroenLinks, zich niet weer laten gebeuren. En dus zetten ze er vaart achter. Een weekend was voldoende om te kiezen voor DSSW/SW en Gemeentebelangen.



Daarmee komt er, zo lijkt het, een eind aan de regeerperiode van drie ervaren wethouders. PvdA wethouder Erik van Schelven (8 jaar) had al aangekondigd te stoppen. VVD wethouder Klaas Smidt (8 jaar) en CDA wethouder Homme Geertsma (12 jaar) moeten ook op zoek naar een nieuwe baan.



Nieuwe wethouders

Voor Progressief Westerveld is Wilfried de Jong kandidaat wethouder. Hij moet kiezen, want hij is ook gekozen als raadslid van de gemeente Assen. Bij DSSW/SW is Henk Doeven de kandidaat. Doeven raakte zijn zetel in de raad kwijt aan Alfred Schoenmaker. Schoenmaker kreeg meer voorkeurstemmen. En de laatste kandidaat van Gemeentebelangen is het langstzittende raadslid van Westerveld, Jelle de Haas.



En dan is er ook nog een nieuwe werkwijze. Een nieuwe bestuurscultuur, zoals ze dat noemen. Geen akkoord dat is dichtgetimmerd, meer zeggenschap voor de inwoners. De oppositiepartijen mogen ook meepraten over de invulling van een akkoord.



Niets is overigens zeker in de politiek. Eerst zullen de partijen een handtekening moeten zetten onder een collegeprogramma. Dan pas is het rond. Informateur Paul Wijers uit Meppel, zelf ooit actief voor Progressief Westerveld, praat de komende weken verder met de drie partijen.