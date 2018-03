Deel dit artikel:











Eten uit de natuur: pasta met speenkruid Leah Groeneweg en Tim Horneman maken speenkruidpasta (foto: RTV Drenthe) Het resultaat: pasta met speenkuid (foto: RTV Drenthe)

De natuur zit vol eetbare producten. In ROEG! gaan we samen met wildplukster Leah Groeneweg en natuurkok Tim Horneman in de natuur op zoek naar ingrediënten om daarna een gerecht te bereiden. Deze week maken we pasta met speenkruid.





"Je proeft de paardenbloemwortel"

Leah plukt naar hartenlust speenkruid en bezorgt het netjes bij natuurkok Tim Horneman. Hij maakt er samen met onder andere tomaten, ui en hondsdraf een kruidige natuurpastamaaltijd van.



"Het speenkruid is vergelijkbaar met spinazie maar ietsjes bitterder, met een lekkere frisse groentesmaak. De saus is heel romig door de tomaten en de lekkere kaasjes", zegt de natuurkok tevreden.



Wil je het gerecht zelf proberen? Je vindt het recept hieronder.



Ingrediënten

250 gram pasta

scheut olijfolie

2 uien

1 pak gezeefde tomaten

1 bakje ricotta

1 flinke bos speenkruid (vanaf de bloei geplukt)

handje hondsdraf

geraspte kaas

peper en zout Bereiding:

Kook de pasta gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet het af. Pel en snipper de ui. Verhit de olie in een wok of hapjespan en fruit de ui hierin.



Voeg de gezeefde tomaten en ricotta toe, roer het geheel goed door. Snijd ondertussen de hondsdraf fijn en roer deze door de saus.



Voeg dan het speenkruid toe. Meng alles goed door en laat het speenkruid even slinken. Breng op smaak met peper en zout.



Serveer de pasta met de saus en strooi er de geraspte kaas over.





Wil je meer informatie over In het bos gaat Leah op zoek naar de verse kruiden die nodig zijn voor de pasta. "Speenkruid is een echte voorjaarsgroente en zit vol met vitamine C. Het is een van de eerste planten na de winter weer tevoorschijn komen die je kunt eten", vertelt Leah."Je proeft de paardenbloemwortel"Leah plukt naar hartenlust speenkruid en bezorgt het netjes bij natuurkok Tim Horneman. Hij maakt er samen met onder andere tomaten, ui en hondsdraf een kruidige natuurpastamaaltijd van."Het speenkruid is vergelijkbaar met spinazie maar ietsjes bitterder, met een lekkere frisse groentesmaak. De saus is heel romig door de tomaten en de lekkere kaasjes", zegt de natuurkok tevreden.Wil je het gerecht zelf proberen? Je vindt het recept hieronder.Wil je meer informatie over Leah Groeneweg of Tim Horneman ? Klik dan op hun naam.