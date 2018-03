Moeder Sharleyne blijft vastzitten

ASSEN - Hélène J., de moeder van Sharleyne, blijft vastzitten. Dat heeft de rechter vanmorgen bepaald.

De advocaat van de vrouw, Paul van Jaarsveld, had om vrijlating gevraagd, maar daar ziet de rechtbank ernstige bezwaren in. Hélène J. werd vorig najaar opgepakt en zit sindsdien vast.Ze wordt verdacht van het doden van Sharleyne. Bij de rechtbank in Assen was vandaag de tweede openbare zitting in de zaak.De 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen werd in de nacht van 8 juni 2015 door twee buurmannen gevonden onderaan de flat De Arend. De mannen namen poolshoogte nadat ze een geluid hadden gehoord. Het meisje was al overleden toen ze gevonden werd.Volgens het OM heeft J. haar dochter eerst gewurgd en daarna van de tiende verdieping, waar moeder en dochter woonden, naar beneden gegooid. De Hoogeveense ontkent.De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in juni. de rechtbank heeft drie dagen uitgetrokken voor de rechtszaak