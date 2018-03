Vluchtende verdachte steekt A28 over bij Veeningen

VEENINGEN - De politie heeft gistermiddag in de buurt van Veeningen een verdachte van diefstal aangehouden. Een agent hield de verdachte staande, waarna deze de benen nam.

De verdachte vluchtte door de A28 over te steken en via akkers probeerde de persoon de politie af te schudden.Met behulp van een politiehelikopter en honden zetten de agenten de achtervolging in en wisten de verdachte uiteindelijk aan te houden. In het voertuig van de verdachte werden volgens de politie mogelijk gestolen spullen aangetroffen.