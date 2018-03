Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 29 maart De speciale bus van de Mytylschool in Emmen (foto: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

De moeder van Sharleyne blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten. Verder in het nieuws in een minuut: de Mytylschool in Emmen heeft genoeg geld bij elkaar gekregen voor een speciaal aangepast busje om af en toe een dag weg te kunnen met de kinderen. En een fietsster uit Hoogeveen is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding.