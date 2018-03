Deel dit artikel:











Duivenmelkers starten petitie tegen overlast roofvogels Gert Jan Beute is al 21 duiven verloren door roofvogels (Foto: Pixabay.com)

WILHELMINAOORD - Duivenmelkers in Nederland zijn een petitie begonnen tegen de toenemende overlast van roofvogels.

De duivenmelkers zijn aan het einde van februari een petitie gestart. Het doel van de petitie is om de populatie van roofvogels weer op peil te brengen. Inmiddels zijn er zevenduizend handtekeningen verzameld. Wanneer tienduizend mensen de petitie hebben getekend, wordt deze aangeboden aan de regering.



'Je vriendje wordt opgegeten'

Gert Jan Beute uit Wilhelminaoord, die wereldwijd bekend staat als goeroe op het gebied van postduiven, staat achter de petitie. "De duiven hebben naast een financiële ook een emotionele waarde voor de houders. Je hebt een persoonlijke band met je duiven en het is vreselijk wanneer je huisdier wordt opgegeten", vertelt Beute.



Inmiddels is de duivenhouder al 21 van zijn geliefde dieren verloren door toedoen van roofvogels.



'Populatie moet worden teruggebracht'

De duivenmelker uit Wilhelminaoord is niet tegen bepaalde vogels, maar vindt dat het momenteel aan evenwicht ontbreekt. Beute: "Er worden veel roofvogels geïmporteerd en gefokt. In de omgeving van Vledderveen zaten in de jaren 1970 drie koppels met haviken, maar momenteel zijn dat er al meer dan dertig."