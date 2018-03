Deel dit artikel:











Eenzijdige optie kwartet spelers FC Emmen gelicht Tim Siekman in actie met oud FC Emmenspeler Rick ten Voorde (foto: Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - FC Emmen heeft de eenzijdige opties in de contracten van Glenn Bijl, Gersom Klok, Hilal Ben Moussa en Tim Siekman gelicht.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De clubleiding van de Drentse club is tevreden over de prestaties van de vier. "Daarom maken we dankbaar gebruik van de overeengekomen eenzijdige opties in deze contracten", aldus directeur Ben Haverkort.



Bilate, Bos, Gronsveld, Loen en Voest

De eenzijdige opties in de contracten van Willem Huizing, Bilate, Bos, Gronsveld, Loen en Voest zijn niet gelicht, al wil dit niet betekenen dat deze spelers ook bij FC Emmen vertrekken.



Ontslagbrief

Haverkort: "Verder zijn we bezig met het voeren van gesprekken over de toekomst. Enkele spelers hebben op dit moment een aanbieding in beraad. Alle andere spelers krijgen (voor 1 april) een ontslagbrief op de mat, zodat de club en spelers de handen vrij hebben voor de toekomst."



Elf spelers

Op dit moment heeft FC Emmen voor het volgend seizoen 11 spelers onder contract: Kjell Scherpen, Gersom Klok, Keziah Veendorp, Nick Bakker, Tim Siekman, Glenn Bijl, Hilal Ben Moussa, Michael Chacon, Alexander Bannink, Cas Peters en Omran Haydary.



Telgenkamp, Veldmate, Jansen

De club hoopt Dennis Telgenkamp, Jeroen Veldmate en Anco Jansen langer te binden.