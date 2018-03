Deel dit artikel:











Vader Sharleyne telt dagen af: Het is vermoeiend en zwaar Vader Remouchamps en Sharleyne (foto: Victor Remouchamps)

ASSEN/HOOGEVEEN - "Het is vermoeiend en zwaar", reageert Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, na afloop van de tweede openbare zitting in de rechtszaak tegen zijn ex.

Geschreven door Jeroen Kelderman



De 38-jarige Hélène J. wordt verdacht van het doden van haar 8 jaar oude dochter Sharleyne. Het meisje werd op 8 juni 2015 dood gevonden onderaan flat De Arend in Hoogeveen, waar het kind met haar moeder woonde. De rechtbank maakte vandaag bekend dat de zaak medio juni inhoudelijk wordt behandeld.



Vragen

"Het is echt de dagen aftellen tot het juni wordt en daar leef je naartoe", vertelt Remouchamps. Hij wordt bijgestaan door advocaat Sébas Diekstra, die vandaag een verzoek wilde indienen om de moeder van het meisje op de rechtszitting een aantal vragen te stellen. Hij kreeg daarvoor van de rechter niet de kans: "Voor uw verzoek is geen wettelijke basis."



De nabestaanden zitten bijna drie jaar na de dood van het meisje nog steeds met prangende vragen. "Er is nog altijd geen antwoord op de vraag wat er die nacht is gebeurd en wat ze gedaan heeft en waarom. Dat is echt onverteerbaar", aldus Diekstra.



Stomdronken

Het Openbaar Ministerie liet tijdens de eerste openbare zitting in de zaak weten dat de moeder van Sharleyne 2 tot 2,5 promille alcohol in haar bloed had. "Ze was aantoonbaar stomdronken", aldus de officier van justitie destijds.



Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat J. haar dochter eerst heeft gewurgd of proberen te wurgen en daarna over de reling van de balustrade van de tiende verdieping heeft gegooid.



Victor Remouchamps is blij dat er nu een datum is waar hij naar toe kan leven. "Het is goed om te horen, maar het is wel heel verdrietig hoor."