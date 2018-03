Gaswinning Groningen wordt volledig beëindigd

Het kabinet wil de gaswinning in Groningen volledig beëindigen. Dat heeft premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt. "Het eindstation is nul."

Volgens de premier staat veiligheid voorop. De gasexport naar het buitenland wordt de komende jaren afgebouwd.Op een persconferentie zal Eric Wiebes van Economische Zaken vandaag bekendmaken welke maatregelen er genomen zullen worden om de gaswinning volledig omlaag te brengen. Rutte sprak als maatregel al van het bouwen van een stikstofinstallatie.Eind januari maakte Wiebes het nieuwe schadeprotocol bekend. Onder meer werd in dat protocol de NAM buitenspel gezet bij het beoordelen van de schades. Deze maand opende er al een speciaal loket waarbij mensen die aardbevingsschade hebben zich kunnen melden.Bij de NAM was vanmiddag nog niemand bereikbaar voor commentaar. Eerder liet de NAM weten te wachten met wat voor advies minister Wiebes zou komen over de gaswinning.Wiebes werd op zijn beurt door het Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerd om de winning van gas terug te schroeven van 21,6 miljard kubieke meter per jaar naar 12 miljard kubieke meter. Dat moet uiterlijk in 2022