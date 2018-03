Deel dit artikel:











Illegale seksclub in Assen, gemeente dreigt met dwangsom Aan de Afrikaweg is een illegale seksclub gevestigd (Foto: Google Maps)

ASSEN - Aan de Afrikaweg in Assen is een illegale seksclub gevestigd. Daar kwam de gemeente Assen anderhalve week geleden achter.

Geschreven door Marjolein Knol

Middels een brief zijn de eigenaren van het pand inmiddels gesommeerd om de activiteiten per direct stop te zetten. Als er niets verandert krijgen de eigenaren een dwangsom, die kan oplopen tot meerdere duizenden euro's.



'Vermoeden door inrichting'

De gemeente Assen ging vorige week maandag op bezoek bij het pand, nadat ze vermoedden dat er illegale praktijken plaatsvinden. "Toen stelden we vast dat daar prostitutie wordt bedreven", zegt woordvoerder Martin de Bruin van de gemeente Assen. "Niet dat we hier feitelijk getuige van waren, dat vermoedden we door de inrichting van het pand."



Daarnaast wordt er illegaal alcohol geschonken en zag de gemeente dat er een begin is gemaakt met het bouwen van een hennepplantage. "Dit is allemaal in strijd met het bestemmingsplan dat hier geldt," zegt De Bruin. "En daarmee zijn eigenaren in overtreding."



Politie

De eigenaren van het pand kunnen een zienswijze indienen op de brief van de gemeente. De politie is er volgens de gemeente tot nu toe niet bij betrokken geweest.



Tegenover RTV Drenthe verklaarde de politie vorige week onderzoek te hebben gedaan bij een pand aan de Afrikaweg. De politie zei hun onderzoek toen nog verder te moeten afronden. De seksclub zou gevestigd zijn in het pand van Car Audio Shop: 'Mag 't wat harder!'.