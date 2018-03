Eis: werkstraf voor man (75) met 170.000 euro aan harddrugs in kruipruimte

VALTHERMOND - Een tip over een hennepkwekerij aan het Zuiderdiep in Valthermond leverde de politie op 20 december vorig jaar veel meer op dat softdrugs: in de kruipruimte van het huis van een 75-jarige hennepkweker lag 33 kilo speed en bijna 100 xtc-pillen.

Ook had hij een pistool en een gasrevolver. De hennepkwekerij bestond uit 55 planten. De man vertelde donderdag in de rechtbank in Assen dat hij vier keer had geoogst.Vanwege zijn leeftijd en blanco strafblad eiste de officier een onvoorwaardelijke celstraf die gelijk was aan het voorarrest: één maand. Daarnaast eiste ze 240 uur werkstraf en één jaar voorwaardelijke celstraf tegen de bejaarde man.Hij vertelde de rechter dat hij de harddrugs bewaarde voor een kennis. Hij wist dat die man zich met ‘duistere zaakjes’ bezighield, maar dacht er niet echt bij na. De drugs, met een straatwaarde van 170.000 euro, lagen al twee jaar in zijn kruipruimte. Ook het pistool bewaarde de Valthermonder voor hem.De hennep kweekte hij naar eigen zeggen om extra geld te verdienen om cadeautjes te kunnen kopen voor de kleinkinderen. Het idee voor de kwekerij kwam van dezelfde kennis als voor wie hij de harddrugs bewaarde, aldus de Valthermonder. Toen de poltie die kennis verhoorde, ontkende die alles.De Valthermonder stal volgens de officier de stroom voor de kwekerij, door de meterkast te manipuleren. Volgens de aanklaagster verdiende hij met de vier oogsten bijna 7.000 euro. Dat bedrag moet hij wat haar betreft terugbetalen aan de staat.De ernst van wat hij gedaan had, drong pas goed door toen hij in voorarrest zat, vertelde de 75-jarige man in de rechtszaal. Op dit moment woont hij bij zijn schoonmoeder, omdat de gemeente Borger-Odoorn het huis van hem en zijn vrouw begin maart voor drie maanden heeft gesloten.