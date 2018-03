Deel dit artikel:











Pastoorsboerderij Bargerveen keert na ruim 100 jaar terug Een reproductie van de Pastoorsboerderij uit 1875 (Foto: Ontwerp- en Adviesbureau Walda) Naast de boerderij komen er ook drie rustpunten (Foto: Ontwerp- en Adviesbureau Walda)

ZWARTEMEER - Komend voorjaar wordt in het Bargerveen een reproductie gebouwd van de 19e eeuwse pastoorsboerderij. Naast een boerderij met uitkijktoren worden ook drie kleine huisjes herbouwd die kunnen dienen als rust- en schuilplaats voor toeristen.

Geschreven door Robert Jansema

In 1875 werd in het Bargerveen een boerderij gebouwd waar de Rooms Katholieke gemeenschap van Zwartemeer kon bidden. Ook jagers vonden onderkomen in het pand. In 1911 kwam er een noodkerkje en werd de boerderij gesloopt.



Ruim vijf jaar geleden ontstond bij de dorpsraad van Zwartemeer het idee om het geestelijke gebouwtje nieuw leven in te blazen. Lies Henne van de dorpsraad: "Doel van de herbouw is de bevordering van toerisme in het Bargerveen. Er komt een uitkijktoren in de boerderij die er vroeger niet was. Daarnaast dienen de 'veenvilla's' als rustpunt voor fietsers en wandelaars."



Naast de gebouwtjes wordt er ook gewerkt aan voet- en fietspaden. Er komt een extra parkeerplaats en een vissteiger die toegankelijk is voor mindervaliden.



Europese- en provinciale subsidies zorgen voor de financiering van dit project. De dorpsraad hoopt eind juni de opening te kunnen verrichten.