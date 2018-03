Wiebes: NAM zal vlag niet uithangen

ASSEN - Uiterlijk in 2030 moet de gaskraan helemaal dicht zijn. Eric Wiebes maakte dat vandaag bekend op een persconferentie.

Er is volgens de minister van Economische Zaken nu 85 tot 90 procent van al het gas uit de grond gehaald en dat is volgens hem genoeg.De NAM heeft nog niet gereageerd op het nieuws, maar Wiebes denkt niet dat de aardoliemaatschappij blij zal zijn. “De NAM zal de vlaggen niet uithangen, maar de gaswinners wisten hiervan. Ik overleg met hen en heb de intentie dat er geen schadeclaim gaat komen voor het gas dat in de grond achterblijft”, zegt Wiebes.Wiebes wil ook de wet wijzigen, zodat niet meer gas gewonnen mag worden dan er nodig is. De veiligheid staat volgens de minister voorop, al heeft dat gevolgen voor de leveringszekerheid van het gas. “Groningen moet Groningen blijven.”Behalve de NAM zullen volgens de minister ook de grootgebruikers van aardgas niet blij zijn. Wiebes: “We hebben de afweging gemaakt tussen veiligheid en leveringszekerheid. De reacties daarop zullen op zijn zachtst gezegd gemengd zijn.”Minister Wiebes stuurde in januari al een brief naar bedrijven die veel gas gebruiken, vooral uit de industriële sector. Hierin staat het dringende verzoek om voor 2022 op duurzame energie of ander gas over te stappen.Verschillende maatregelen moeten de afbreuk van de gaswinning mogelijk maken. Een concrete maatregel van het kabinet is de bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek. In die fabriek wordt stikstof aan buitenlands gas toegevoegd, zodat het ook in Nederlandse gasleidingen gebruikt kan worden.De half miljard euro die de fabriek gaat kosten, zal worden betaald door de Nederlandse huishoudens. “De betaling moet ergens vandaan komen en dus moet er een offer gebracht worden. Maar als ik nu een schatting maak, dan denk ik dat huishoudens op jaarbasis twee euro meebetalen”, zegt Wiebes.Op de kosten van het stoppen van de gaswinning wilde de ministers nog niet ingaan. Wiebes: “Die raming is een taak van de minister van Financiën. Tijdens de Voorjaarsnota zullen de financiële consequenties duidelijker worden.” Voor 1 juni moet de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer liggen.