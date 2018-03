Deel dit artikel:











Drie maanden voorwaardelijk voor Rodenaar (80) na betasten 8-jarig jongetje De 80-jarige man betastte de rug van het 8-jarige jongetje (Foto: Pixabay.com)

ASSEN/NIEUW-RODEN - De rechtbank in Assen heeft een 80-jarige man uit Roden veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf. Hij betastte op 5 mei vorig jaar de blote rug van een 8-jarig jongetje in een park in Nieuw-Roden.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vier maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de Rodenaar. De officier van justitie stelde dat de man het jongetje ook in het geslachtsdeel en op zijn blote buik had aangeraakt. Dat had het slachtoffertje verklaard. De rechtbank vindt dat daar te weinig bewijs voor is.



Dieren voeren

De jongen was op 5 mei vorig jaar met zijn ouders en zus bij hun opa en oma in Nieuw-Roden. Toen hij de dieren in het park, vlakbij het huis van zijn grootouders, wilde voeren, kwam hij de man tegen.



De man ontkende bij de politie stellig dat hij het jongetje had aangeraakt. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden kwam de man niet opdagen. De rechtbank wil dat hij ruim 600 euro schadevergoeding betaalt aan de 8-jarige. Zijn ouders hadden een claim van 2200 euro ingediend.



In 2003 werd er ook aangifte tegen de bejaarde Rodenaar vanwege een pedoseksueel misdrijf. Toen heeft het OM de zaak wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.