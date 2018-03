Deel dit artikel:











Werk- en celstraf voor drugsdealer uit Emmen (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Een 47-jarige drugsdealer uit Emmen is veroordeeld tot 180 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf. In zijn huis in de wijk Emmerhout vond de politie op 29 juni 2016 twee kilo speed, 65 gram hennep en een stroomstootwapen.

In de rechtszaal bekende de man twee weken geleden dat hij ook speed heeft verhandeld. Het Openbaar Ministerie eiste toen zestig uur werkstraf meer tegen hem. De rechtbank strafte lager, omdat de zaak al bijna twee jaar oud is.



Vrouw verstopte hennep

De vrouw van de Emmenaar stopte tijdens de politie-inval in opdracht van haar man een tas weg in een hondenhok. Wat erin zat, wist ze niet. Het bleek hennep te zijn. Daarom stond zij twee weken geleden terug terecht voor hennepbezit.



Scheiding

De rechtbank verklaarde haar schuldig, maar vond een straf te ver gaan, omdat de vrouw niks wist van de drugshandel van haar man. Ze gaf tijdens de rechtszaak aan dat ze nog steeds heel boos op hem is en wil scheiden.