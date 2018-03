Directeur Bikkel Groep Hoogeveen weer op vrije voeten

ZWOLLE/HOOGEVEEN - De tweede directeur van de Bikkel Groep in Hoogeveen, Jeroen K. uit Tuk, komt morgenochtend weer op vrije voeten. De andere directeur, Henri F. uit Zuidwolde, werd in januari al vrijgelaten.

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) deed in oktober vorig jaar meerdere invallen bij panden van de Bikkel Groep. De beide directeuren worden verdacht van fraude, het witwassen van geld en het oplichten van de Belastingdienst.De mannen zouden een constructie hebben bedacht waarbij Letse werknemers werden uitbetaald als stagiaire, terwijl de bedrijven wel het volle bedrag betaalden. Via Letse bedrijven kwam het geld uiteindelijk weer terecht bij de directie. Daarvan is veel onroerend goed gekocht. De Belastingdienst zou hiermee meer dan een miljoen euro mis zijn gelopen.De advocaat van Jeroen K. Hans Peek is blij dat rechtbank de voorlopige hechtenis heeft beëindigd. "Het heeft nu lang genoegd geduurd", aldus Peek. "Mijn cliënt heeft ook een gezin om voor te zorgen."Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de zaak tegen de Bikkel-directeuren inhoudelijk wordt behandeld door de rechtbank. Volgens advocaat Hans Peek heeft K. meerdere verklaringen afgelegd bij de FIOD: "Hij loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid, ook als dingen zijn misgegaan."