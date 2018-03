Muziekcoöperatie Meppel voorlopig gered door subsidie

MEPPEL - De Muziekcoöperatie Meppel is gered. Althans dit jaar. Het poppodium krijgt een tijdelijke subsidie van de gemeente Meppel van zes duizend euro.

Daarmee kan de Muziekcoöperatie het tot eind dit jaar uitzingen en in het najaar weer concerten organiseren.Het bestuur van het mobiele poppodium heeft gisteren een goed gesprek gehad met cultuurwethouder Henk ten Hulscher. Omdat de subsidieaanvraag nu wel klopt kon hij het tijdelijke geld toezeggen. In dat gesprek heeft de wethouder tips gegeven aan het bestuur waar ze aan moeten werken, willen ze een permanente plek in het Meppeler cultuurbeleid veroveren."Wat mij betreft zoeken ze meer de verbinding met het bedrijfsleven en laat de 500 leden van de Muziekcoöperatie ook maar wat bijdragen", aldus Ten Hulscher. Een eerdere tip van de wethouder om samenwerking te zoeken met Scala heeft het bestuur al opgevolgd. "We zijn bezig met verkennende gesprekken met Scala. Daar zitten veel kinderen op muziekles. Misschien kunnen we zo een bandjescultuur kweken. Dat kan misschien dan weer leiden tot eventuele gezamenlijke producties in de toekomst", zegt Wouter van der Burg van de Muziekcoöperatie.Ook de provincie Drenthe heeft plannen om de popcultuur in Drenthe te verbeteren. Wethouder Ten Hulscher: "Als het bestuur een goed plan maakt, willen wij als gemeente wel samen met hen optrekken richting provincie."Voorlopig kan het bestuur van de Muziekcoöperatie weer een aantal kwaliteitspopconcerten van niveau naar Meppel halen. De nieuwe tijdelijke subsidie is voor dit jaar. In september staat Michelle David And The Gospel Sessions al geboekt.Nog een opsteker voor het poppodium: ze mogen de tijdelijke locatie in het monumentale technieklokaal van de oude RSG van Meppel voorlopig blijven gebruiken. De schoolgebouwen zijn verkocht aan projectontwikkelaar Stavast. Van der Burg: "We mogen voorlopig blijven in ruil voor een soort leegstandsbewaking en daar zijn we erg blij mee."