'We doen dit al tien jaar en we hebben altijd de kerk vol'

HOOGEVEEN - De generale repetitie van de Matthäus Passion zit er bijna op. Morgen vindt het optreden plaats waar het Toonkunstkoor het hele jaar naartoe heeft gewerkt.

Voor de tiende keer wordt de Matthäus Passion gehouden in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. "Het koor is het hele jaar bezig geweest om dit in te studeren. Het is een heel belangrijk moment voor de dirigent, voor de solisten en is het dus op elkaar afstemmen", legt organisator Henk van der Molen uit.



Voorbereidingen

Voordat het morgen zo ver is, worden eerst nog de laatste puntjes op de i gezet. Dirigent Tjalling Wijnstra heeft het er vandaag nog druk mee. "Voorafgaand aan de generale repetitie hebben we niks samen gedaan. In één dag pruts je dit in elkaar. Dat is niet eens opbouwen, dat is alles bij elkaar gooien en dan uitgaan van de professionaliteit van de solisten en het orkest", vertelt hij.



Jeugd

De organisatie is bezig om het stuk van Bach jongeren aan te laten spreken. Daarom zingt kinderkoor viva la musica mee. Maar of het aanslaat durft Van der Molen niet te zeggen. "Klassieke muziek is over het algemeen natuurlijk wat minder populair bij de jeugd. Wat men niet kent, dat lust men ook niet. Dus we hopen dat ze er op deze manier in ieder geval meer contact mee krijgen."



Kaartverkoop

Dit jaar is de Matthäus Passion in Hoogeveen voor het eerst nog niet uitverkocht. De editie in Emmen is dat wel. Toch maakt Van der Molen zich geen zorgen. "We doen dit al tien jaar en we hebben altijd de kerk uiteindelijk vol gehad."