Gedeputeerde Stelpstra over beëindiging gaswinning: Kabinet toont grote daadkracht

ASSEN - Gedeputeerde Tjisse Stelpstra reageert blij verrast op het nieuws dat het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld volledig wil beëindigen.

"Het is verrassend dat het heel snel gaat en daar ben ik positief over. Iedereen maakte zich er veel zorgen om, maar het kabinet toont grote daadkracht om in een hoog tempo deze afbouw te doen. Er zit in mijn ogen ook nog een ombouw in, dus ik hoop dat het kabinet daar dezelfde daadkracht gaat tonen", reageert Stelpstra.Stelpstra kon nog niet zeggen wat het voor Drenthe betekent. Hij bestudeert momenteel de inhoud van de brief. "Ik heb net vluchtig de brief van de minister gelezen. Ik zie daarin niks over Drenthe. Het is bekend dat wij al eerder richting de minister hebben aangegeven dat een lagere gaswinning in Groningen wat ons betreft niet betekent dat de gaswinning in Drenthe omhoog gaat."Volgens de gedeputeerde heeft dit besluit veel gevolgen. "Duizenden banen zitten in de hele gaswinningsindustrie, daar verwacht ik een soort ombouwoperatie met hulp van het ministerie van Economische Zaken. Dat we die banen in duurzame energie blijven behouden voor het Noorden.