Justitie eist 180 uur werkstraf tegen PGB-sjoemelaar

1E EXLOËRMOND - Voor fraude met het Persoonsgebonden Budget (PGB) van haar zoon en met haar uitkering eiste justitie vandaag 180 uur werkstraf tegen een vrouw uit 1e Exloërmond. Ook hoorde ze een maand voorwaardelijke celstraf eisen.

In totaal ontving de 46-jarige vrouw tussen 2010 en begin 2015 bijna 67.000 euro te veel aan PGB en 86.000 euro te veel aan bijstandsuitkering.



PGB op naam buurvrouw

Haar zoon is verstandelijk beperkt en heeft ADHD en ODD. Volgens een jeugdwerker had hij recht op PGB. Dat vroeg de vrouw begin 2010 aan. Alleen niet op haar eigen naam, maar op die van haar buurvrouw. Die zou gaan helpen bij de zorgverlening, vertelde de verdachte in de rechtszaal. In werkelijkheid kwam daar nauwelijks iets van terecht



In 2015 trok Belastingdienst bij de buurvrouw aan de bel over het grote bedrag aan PGB dat ze de jaren ervoor zou hebben ontvangen. Zij schrok zich rot en gaf aan geen cent te hebben gekregen. Uit onderzoek bleek dat haar buurvrouw alles op haar naam had aangevraagd, maar het geld op haar eigen rekening had laten overmaken.



Diep in de schulden

De 46-jarige verdachte stond onder bewind, omdat ze diep in de schulden zat. Zij en haar zoon moesten rondkomen van 50 euro weekgeld. De officier van justitie zei de indruk te hebben dat de vrouw het PGB-geld al die jaren had gebruikt als potje om extra dingen van te kunnen doen: ze gebruikte het onder meer om rijlessen te nemen, een reparatie aan een auto te laten doen en voor de boodschappen.



Moeite met formulieren

De verdachte verklaarde dat ze wel wist dat het niet helemaal goed was wat ze deed, maar dat ze het invullen van de PGB-formulieren ook niet helemaal goed had begrepen. Dat gold ook voor de administratie van haar bijstandsuitkering. Dan had ze hulp moeten vragen, vond de aanklager. “Deze fraude was misschien geen vooropgezet plan, maar uiteindelijk was wel sprake van zelfverrijking.”



De vrouw uit 1e Exloërmond vertelde dat ze inmiddels bezig is de bedragen terug te betalen. De uitspraak is op 12 april.