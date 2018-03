FNV: Gemeente Emmen weigert zorgindicaties ondanks opgelegde dwangsom

EMMEN - De gemeente Emmen weigert volgens vakbond FNV om nieuwe zorgindicaties af te geven aan cliënten die hierom hebben gevraagd, omdat ze te weinig uren voor huishoudelijke hulp hebben gekregen. In een zorgindicatie is vastgelegd op hoeveel zorg iemand recht heeft.

"Vanwege deze weigering volgt er nu voor de eerste cliënt een dwangsom voor elke dag dat de gemeente te laat is", zegt Maureen van der Pligt van FNV Zorg & Welzijn dat de cliënten bijstaat. "Ook stappen wij daarom nu naar de rechter."Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de gemeente verplicht om zorgindicaties af te geven aan cliënten die daarom vragen. "De gemeente Emmen krijgt daarom nu voor de eerste cliënt een dwangsom van 20 euro per dag voor elke dag dat de gemeente te laat is, met een maximum van 1.200 euro per cliënt. Na deze eerste cliënt zullen er nog vele volgen als de gemeente Emmen blijft weigeren om nieuwe indicaties af te geven", dreigt Van der Pligt.De gemeente Emmen geeft volgens FNV als reden voor het niet afgeven van een nieuwe indicatie dat de cliënten al een geldige indicatie hebben. "Dat bestrijden wij, want in een indicatie moet de gemeente duidelijk hebben aangegeven wat er precies gedaan moet worden in huis en ook hoe vaak dit moet gebeuren", aldus Van der Pligt."Nu wordt dit door de zorgaanbieder bepaald. De gemeente Emmen vindt dat de cliënt zelf vervolgens maar moet onderhandelen met de aanbieder van de huishoudelijke verzorging over de hoeveelheid hulp die er geleverd wordt. Dit is niet conform de WMO-wet. Daarom dringen wij aan op een nieuwe indicatie met daarin duidelijk omschreven wat er moet gebeuren in huis en hoe vaak zodat de cliënt weet waar hij recht op heeft", zegt de FNV-vrouw.Volgens Van der Pligt is het schandalig dat de rechten van een kwetsbare groep mensen op deze manier wordt geschonden. "De gemeente Emmen weigert gewoon zich aan voorschriften uit de wet te houden. En niet alleen voor hen is dit zeer vervelend, maar ook voor de thuiszorgmedewerkers. Zij hebben niet alleen uren werk verloren, maar zien dat hun cliënten meer hulp nodig hebben. Door het beleid van de gemeente Emmen kunnen zij hun kwetsbare cliënten niet meer op de juiste manier bijstaan."De gemeente Emmen laat in een schriftelijke reactie weten dat er gisteren een brief is binnengekomen, waarin wordt gevraagd een besluit te nemen. "Dit besluit is vandaag de deur uitgegaan, waardoor een dwangsom niet aan de orde is. Een dergelijke melding van de FNV vraagt een zorgvuldige reactie: daarom zullen we dit dinsdag verder onderzoeken en hierop terug komen."