Chauffeur voor Johan Derksen na overstap naar Veronica

GROLLOO - Nu Voetbal Inside verkast van RTL 7 naar Veronica, waarvan Talpa TV eigenaar is, heeft voetbal-analyticus Johan Derksen afgedwongen dat een chauffeur hem vanuit zijn woonplaats Grolloo naar de tv-studio's in Hilversum rijdt.

Derksen geeft aan het beu te zijn om elke keer vanuit Drenthe naar Hilversum te rijden, zegt hij tegen het AD . "Het was een van mijn voorwaarden om over te stappen naar Talpa. Een chauffeur is niet ongebruikelijk in Hilversum, maar ik wilde dat nooit. Vond dat een beetje patserig. Maar als je elke keer zelf moet rijden, vaak ook 's avonds laat, dan heb je af en toe wel moeite om wakker te blijven", zegt Derksen.Het liefst heeft de voormalige hoofdredacteur van Voetbal International een rokende chauffeur, aangezien hij zelf een fervent sigarenroker is. "Ik denk trouwens dat ik het nog ga meemaken", zei Derksen eerder, "dat de afdeling betutteling van politiek Den Haag met de maatregel komt dat er in de auto niet meer gerookt kan worden. Dat je dan een bekeuring krijgt."