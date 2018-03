Dieven stelen tientallen meters aan lood van dak MSC

VOETBAL - Onbekende dieven hebben veertig meter aan lood gestolen van het dak van sportpark Ezinge van hoofdklasser MSC uit Meppel.

Volgens MSC-voorzitter Arjan Jonkers is de diefstal bij toeval ontdekt. "Wij hadden vanochtend aan afspraak met een dakdekker voor een inspectie. Wij kijken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen en inspectie aan het dak is dan geen overbodige luxe. De dakdekker ontdekte vervolgens dat er een meter of veertig aan lood verdwenen was."Het lood is niet alleen van de dakranden afgehaald, ook lood van luchtafvoerpijpjes is gestolen. "We weten de kostprijs van lood, dat is ongeveer tachtig euro per drie meter. En er is dus veertig meter weg. Het is hartstikke sneu en onnodig. De vereniging wordt sowieso gedupeerd."MSC heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie, al is het niet bekend wanneer de dieven hun slag hebben geslagen. "Op korte termijn zullen we weer lood aanbrengen, want het moet gerepareerd worden. Anders krijg je lekkages en dan ben je nog verder van huis. Hopelijk wordt het gedekt door de verzekering, maar we zijn sowieso geld kwijt."Jonkers baalt ook van de diefstal, omdat vrijwilligers heel wat uren aan het dak geklust hebben in het verleden. "Het is werk van vrijwilligers, die jongens hebben hun vrije tijd hier in gestoken. Waar is deze diefstal in vredesnaam voor nodig? Dat is gewoon zonde. Blijf van andermans spullen af."