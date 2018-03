Deel dit artikel:











Man twee keer betrapt met drugs in auto: jaar cel geëist De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

EMMEN - Twee keer binnen één maand werd een 26-jarige man uit Hardenberg aangehouden met harddrugs in de auto. De eerste keer reed hij ook onder invloed van wiet en speed. Daarvoor eiste het Openbaar Ministerie donderdag één jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Op 13 december vorig jaar viel de man in Emmen op door zijn rijgedrag. Politieagenten lieten hem stoppen en zagen dat hij bloeddoorlopen ogen had. Uit een bloedonderzoek bleek dat hij speed en wiet had gebruikt. In zijn auto vonden de agenten ook een bakje met speed. Dat was voor eigen gebruik, verklaarde de Hardenberger.



Tegen een boom

Op 2 januari werd hij opnieuw opgepakt in Emmen. De man ging er eerst vandoor toen hij de politie zag. Er volgde een achtervolging door een woonwijk, waarbij de man bijna een fietser aanreed. Uiteindelijk verloor hij de macht over het stuur en botste hij tegen een boom. Hoewel hij nog lopend kon vluchten, werd hij later alsnog opgepakt toen een getuige hem achter een heg vond.



De man werd met een pijnlijke enkel, arm en hand eerst naar het ziekenhuis gebracht en later naar het politiebureau. Hij zit sindsdien vast.



'Drugs gehaald voor vrienden'

De politie nam zijn auto in beslag. Daarin werden ruim 400 pillen gevonden: speed en xtc. Ook lag er ghb, lsd, hennep en cocaïne in zijn auto.



De Hardenberger zei dat hij geen dealer was, maar een soort tussenpersoon: hij haalde de drugs bij een dealer en verspreidde die onder vrienden en kennissen. Dat was goedkoper dan dat iedereen apart drugs moest kopen.



Politie maakte fouten

In de rechtbank in Assen beriep de man zich donderdag op zijn zwijgrecht. Volgens zijn advocate had de politie op 13 december en 2 januari nooit zijn auto mogen gaan doorzoeken. Ze sprak van vormfouten.



De officier van justitie gaf toe dat de agenten fout waren geweest. Hij hield er rekening mee in zijn strafeis, zei hij. Dat ging de advocate niet ver genoeg: zij vindt dat al het bewijs dat de doorzoekingen hebben opgeleverd onrechtmatig is verkregen. Ze wil daarom dat haar cliënt van alles wordt vrijgesproken, behalve het rijden onder invloed. De rechtbank beslist 12 april.