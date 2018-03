Waarom niemand verwachtte dat Leefbaar Tynaarlo won

TYNAARLO - Een borrel en een week later, zijn de gemoederen weer wat bedaard. Leefbaar Tynaarlo is de grootste in de gemeente Tynaarlo en ook al is dat onverwacht: nu moet de partij zich gaan bewijzen.

Het is 21 maart, middernacht. Het gemeentehuis op Vries is bomvol en zojuist werd bekend dat Leefbaar Tynaarlo met 124 stemmen voorsprong op de VVD de meeste stemmen behaalde. "Nee, dit had ik niet verwacht", zegt oud-wethouder Nina Hofstra. "Hier ben ik even van ondersteboven", zegt zelfs Casper Kloos, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo.Maar waarom is dat eigenlijk zo onverwacht? Want landelijk is de trend dat veel lokale partijen zetels hebben gewonnen of de grootste zijn in de gemeenten. Het is bijna bijzonder dat de lokale partijen zo klein bleven in de gemeente Tynaarlo, als gekeken wordt naar buurgemeenten Noordenveld en Aa en Hunze. Daar is Gemeentebelangen veruit de grootste met negen en tien zetels.Leefbaar Tynaarlo begon ooit als Vries 2000, een protestpartij. Volgens oud-verslaggever Peter Vegter was voorman Kloos een 'echte jongen van de straat'. Vegter: "Hij sprak heldere taal, hij zei waar het op stond. Maar ja, dat werd niet altijd gewaardeerd door alle raadsleden en burgemeesters."Job van der Steur, oud-burgemeester van de gemeente, had volgens zijn opvolger Hein Pannekoek inderdaad nogal eens moeite met de fractievoorzitter. "Voordat ik begon als burgemeester, had hij me al verteld over het fenomeen Casper Kloos", zegt Pannekoek."Zeker in die beginperiode van na de herindeling was Kloos toch regelmatig behoorlijk dwars en tegendraads", blikt de oud-burgemeester terug. "Hij had niet altijd ongelijk, alleen zit er een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Soms waren zijn politieke manoeuvres zo confronterend of grensoverschrijdend... Ja, dan maak je niet direct vrienden."Het zogeheten fenomeen Kloos is recht voor z'n raap, wil z'n gelijk nog wel eens halen en is voor transparantie. In 2006 werd hij nog veroordeeld tot een boete van 1.500 euro door het Gerechtshof in Leeuwarden. De fractievoorzitter had informatie gelekt uit de vertrouwenscommissie die zich bezig hield met de herbenoeming van burgemeester Pannekoek.Kloos had het in die tijd steevast over GroenRechts (in plaats van GroenLinks) en de salonsocialisten (in plaats van PvdA). "Dat is natuurlijk niet leuk", zegt oud-verslaggever Vegter. "Maar hij zei dat soort dingen altijd met een glimlach. Het was nooit om mensen te beschadigen en hij bereikte er wel mee dat zijn boodschap overkwam."Niet iedereen kon het altijd even goed vinden met de fractievoorzitter, maar Kloos heeft wel 'politieke voelsprieten'. En, zegt VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters: "Hij heeft een groot gevoel voor het rechtzetten van onrechtvaardigheid."Dat Leefbaar Tynaarlo de zaken vaak net wat anders aanpakt, blijkt ook nu ze de grootste partij zijn. Zo wil de partij als enige gemeente in Drenthe en als een van de weinige gemeenten in Nederland een raadsprogramma in plaats van een collegeprogramma. Dat betekent dat niet alleen de coalitiepartijen mogen bepalen wat er de komende vier jaar gaat gebeuren, maar dat elke politieke partij inhoud inbrengt.En of zo'n van oorsprong protestpartij dan wel een gemeente kan besturen? "Ze zullen zichzelf moeten bewijzen", zegt Vegter. "Dat wordt nog een hele uitdaging." Oud-burgemeester Pannekoek heeft nog wel advies: "Hij moet leren om niet zo te drammen, want je moet toch samenwerken.""Geen zorgen hoor", zegt Kloos zelf. "Ik blijf gewoon dezelfde Casper Kloos. Ik word geen wethouder en zal nog steeds proberen dezelfde heldere taal te blijven spreken en samen met alle partijen zoveel mogelijk draagvlak zien te krijgen."Ondertussen zijn de informerende gesprekken geweest. Burgemeester en informateur Marcel Thijsen is positief: "Er is voldoende basis voor een geslaagde formatie." Bert Wassink, burgemeester van Terschelling en oud-wethouder van Aa en Hunze, is aangesteld als formateur om de verdere gesprekken te leiden. Het lijkt erop dat Leefbaar Tynaarlo in ieder geval gaat samenwerken met GroenLinks, de derde grootste partij van de gemeente.