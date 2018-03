CDA Drenthe: Provincie zet je in voor betere communicatie bij gaswinning Zuidwest-Drenthe

ASSEN - Het CDA in Provinciale Staten wil dat de provincie Drenthe zich meer gaat bemoeien met de gaswinning in Zuidwest-Drenthe.

Vooral de communicatie tussen gasproducent Vermilion Energy en bewoners moet veel beter. CDA-voorman Henk Reinders heeft daarover vragen gesteld aan het college.Reinders: "Ik ben in het gebied geweest en het valt mij op dat er zo ontzettend veel wantrouwen is. Communicatie tussen Vermilion en de bewoners is een probleem. Daar zou de provincie een rol in kunnen spelen."Het Canadese Vermilion heeft verschillende gaswinlocaties rondom dorpen als Wapse en Wapserveen in Drenthe en Eesveen, net over de grens in Overijssel. In Wapse loopt een aanvraag van Vermilion om de put versneld leeg te pompen. En inmiddels zijn er ook plannen om een nieuwe proefboring te doen tussen Wilhelminaoord en Vledderveen.Een informatieavond vorig jaar liep uit op een chaos , toen er zoveel mensen kwamen dat het beantwoorden van vragen onmogelijk werd. Later werd een tweede informatieavond gehouden.Reinders vraagt namens zijn partij of de provincie vindt dat er door Vermilion wel voldoende wordt gemonitord wat er in de bodem gebeurd. Er moet op een zogenaamde nulmeting worden aangedrongen. Verder vraagt de partij of de provincie een rol zou kunnen spelen in het verbeteren van de communicatie tussen Vermilion en de inwoners.Vandaag maakte minister Eric Wiebes bekend dat uiterlijk 2030 de Groningse gaskraan dicht moet zijn. In Drenthe en Overijssel vrezen ze dat er vanaf nu meer gas uit de bodem wordt gehaald. Wiebes ontkende dat eerder overigens.Niet alleen het Drentse CDA, maar ook hun collega's in Provinciale Staten van Overijssel hebben vragen gesteld over de gaswinning. Op dit moment wordt door het ministerie gekeken naar alle zienswijzen die er zijn binnen gekomen tegen de winning van gas. Dat zijn er meer dan 300.