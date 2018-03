Winnaars verkiezingen gaan college Meppel vormen, maar niet dichttimmeren

MEPPEL - Sterk Meppel, VVD en CDA, de drie winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Meppel, gaan een nieuw college smeden. Maar niet zonder de inbreng van de oppositie.

Dat zei fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Sterk Meppel heeft als grootste winnaar de ' lead ' bij de coalitievorming.De drie partijen willen onderzoeken hoe ze de andere partijen bij de collegevorming en het collegeprogramma kunnen betrekken. "Het is eigenlijk best eigenaardig dat je een dag na de verkiezingen een groot deel van de andere partijen opzij schuift en zegt: jullie doen niet meer mee. Je schuift niet alleen partijen opzij, maar ook hun kiezers en dat is niet oké", aldus Bakkenes.Bakkenes riep alle fractievoorzitters op om na te denken over wat ze in willen brengen in de collegeonderhandelingen en ook vooral hoe. De drie coalitiepartijen zijn zelf ook op zoek naar een vorm daarvoor en willen daar volgende week over in gesprek met de fractievoorzitters.De drie verkiezingswinnaars hebben vooral gesproken over wat voor soort college ze willen zijn en hoe ze willen besturen. Er is nog niet gesproken over programmapunten. Zit daar niet het gevaar in dat je verderop in de onderhandelingen elkaar daarom toch niet kunt vinden?Bakkenes denkt dat de programmatische verschillen niet zo groot zijn dat de coalitie op de klippen loopt. En als er wel inhoudelijke problemen komen, denkt Bakkenes er over om dan de gemeenteraad om advies te vragen. Morgenavond praten Sterk Meppel, VVD en CDA verder over de collegevorming. De sfeer is volgens Bakkenes prima.