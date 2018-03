CDA-Tweede Kamerlid Mulder 'ongekend blij'

ASSEN - "Een historisch besluit", zo omschrijft CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen het besluit van het kabinet om de gaskraan bij Groningen in 2030 volledig dicht te draaien.

Minister Eric Wiebes maakte op een persconferentie bekend dat nu 85 tot 90 procent van al het gas uit de grond gehaald is, en dat is volgens hem genoeg. Een besluit dat Mulder toejuicht.Als Kamerlid zette Mulder zich de afgelopen tijd in voor het terugdringen van de gaswinning in Groningen. In januari gaf ze minister Wiebes de opdracht om vaart te maken met het terugschroeven van de gaswinning. Ze deed dat na de aardbeving in Zeerijp. Wiebes gaf toen al aan dat Nederland op termijn van het gas af moet. Mulder was toen al blij om dat te horen."Dat dat besluit er nu is gekomen maakt me ongekend blij. Hier hebben we met zijn allen zo hard voor geknokt. Dit biedt perspectief voor de Groningers", aldus Mulder in een reactie.Wat de gevolgen voor Drenthe en Drentse gasvelden worden, is ook bij Mulder nog niet bekend. "Dit wordt een grote opgave. Het stopzetten van de gaswinning mag geen grote gevolgen hebben voor de kleinere velden in ons land. Dat is ooit toegezegd door de minister."