Burgemeester Emmen: Raadsleden, neem niet te veel hooi op je vork

EMMEN - "Focus je op twee of drie onderwerpen die jij de komende vier jaar belangrijk vindt. En lees zeker niet alle stukken."

Dat is het ongevraagde advies dat burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen vanavond aan de kersverse raadsleden gaf.Deze 39 raadsleden legden vanavond allemaal een eed af en daarmee is de nieuwe gemeenteraad van Emmen geïnstalleerd."Je ziet wel eens in het begin dan willen de raadsleden alles lezen", legt de burgemeester uit. "Die zijn enthousiast en voor je het week zit je tot je nek in het werk. Op een gegeven moment kun je er ook in verzuipen. Zeker in een gemeente als Emmen waar veel gebeurt.""Ik ga zeker proberen niet te veel hooi op mijn vork te nemen", reageert Ugbaad Kilincci van de PvdA. Het is bijna twee weken geleden dat Kilincci naar eigen zeggen tijdens het campagnevoeren in het centrum van Emmen werd uitgescholden. Ze kwam in de raad met 1.007 voorkeursstemmen. "Echt wauw. Ik denk dat veel mensen toch dachten: dit is een mooi tegengeluid. Dit kan niet en hoort niet", doelt ze op de beledigingen. Kilincci wil zich de komende periode inzetten voor zorg, participatie en integratie.De gemeenteraad van Emmen is gemiddeld een stuk jonger dan die van de rest van Nederland. In Emmen ligt de gemiddelde leeftijd van de raad op 48 jaar, in de rest van het land 54 jaar.Ook op het gebied van arbeidsparticipatie doet Emmen het goed: 87 procent van de raadsleden heeft een betaalde baan. Gemiddeld in Nederland ligt dat percentage onder de raadsleden op 52 procent.Dit zijn de nieuwe raadsleden in Emmen: Aimée van der Ham (Wakker Emmen), Karien Velzing (Wakker Emmen), Ugbaad Kilincci (PvdA), Reyhan Horasan (PvdA), Marcel Meijer (VVD), Margaret Smit (VVD), Kees Dijkstra (LEF!), Annette Bosch (ChristenUnie), Jan Fonhof (50Plus), Tom Kuilder (PVV), Martijn Storm (PVV), Edwin Rixtum (PVV), Wim Moinat (SP) en Marc Kuiper (SP).Wethouders Jisse Otter (Wakker Emmen), René van der Weide (Wakker Emmen), Bouke Arends (PvdA) en Robert Kleine (CDA) maken tijdelijk deel uit van zowel het college als de nieuwe gemeenteraad.Ondertussen heeft informateur Jan Bos (oud-wethouder Wakker Emmen) de eerste gesprekken met de lijsttrekkers van alle partijen gevoerd. Hij presenteert volgende week donderdag zijn bevindingen tijdens een openbare zitting op het gemeentehuis.