Eén jaar na de grote vuurzee bij Turv: 'Het leek alsof heel Exloo in brand stond'

EXLOO - Het is vandaag precies een jaar geleden dat een grote brand destilleerderij Turv in Exloo met de grond gelijk maakte. Bij de brand kwam eigenaar en bewoner Matthieu Smakman om het leven. Het terrein is nu eigendom van de gemeente en er zijn plannen voor een nieuwe inrichting van het perceel.

Joop Robertus, vorig jaar bevelvoerder van het brandweerkorps in 2e Exloërmond, kwam met zijn mannen als eerste aan bij de brand. "Na de melding om twintig voor twee ’s nachts zaten we binnen een paar minuten in de auto. Al van ver zagen we een enorme gloed boven Exloo. We hadden gelijk wel door dat het een grote brand was. Het leek wel alsof heel Exloo in brand stond."De brandweer had al snel door dat het voormalige Bebinghehoes niet meer te redden was. "De focus lag op het voorkomen van het overslaan van het vuur naar de winkelpanden aan de overkant van de straat", aldus Robertus.Volgens de brandweer was de brand bij Turv de grootste van het jaar 2017. Brandweermensen van acht posten waren die nacht en en dag erna actief in Exloo, waarbij 32 voertuigen werden ingezet.Pas in de loop van de nacht werd duidelijk dat Matthieu Smakman nog in het pand was. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. "Dat is best belastend voor de brandweermensen, maar we hebben het maximale gedaan. De brand was zo heftig, dan kun je niets meer doen", aldus officier van dienst Jurrien Hummel.De brandweer heeft geconstateerd dat er vier brandhaarden waren. Er moet dus wel brand zijn gesticht, maar het is nooit duidelijk geworden door wie . Wel is duidelijk dat Exloo aan een nog grotere ramp is ontsnapt. "De vonken gingen heel ver door de lucht. Gelukkig had het kort daarvoor nog geregend en waren de daken wat nat. Als zo’n brand op een droge zomerdag was uitgebroken, was het nog erger geweest", zegt Robertus.Een jaar na de brand kijkt Exloo uit op een kale zandvlakte in het hart van het dorp. "Bewoners hebben het nog regelmatig over de brand", weet Wil Luchjenbroers van de dorpsraad. De gemeente heeft de afgelopen week bloemzaad gezaaid, zodat er straks een fleuriger beeld is.Maar dat is voorlopig, want inwoners van het dorp zijn in korte tijd met een eigen plan gekomen voor de herinrichting van het terrein. "Het plan is om een klein Bebinghehoes terug te zetten. Daar komen kleine winkeltjes in, waar ze streekproducten verkopen. Er komt een speelplaats voor kinderen. En we willen een houten toestel, een schild van een slak, want Exloo wil graag Cittaslow-dorp worden", vertelt Luchjenbroers.Het is nu aan de gemeente om genoeg geld te vinden om het plan ook echt uit te voeren.