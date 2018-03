ChristenUnie en GroenLinks: Vier wethouders in Assen genoeg

ASSEN - Een college met vier wethouders is genoeg in Assen. Grootste partij ChristenUnie (5 zetels) en grootste winnaar GroenLinks (van 1 naar 4 zetels) geven daar de voorkeur aan.

Dat bleek gisteravond in het formatiedebat in de nieuwe gemeenteraad.Een vijfde wethouder in de provinciehoofdstad kost volgens ChristenUnie en GroenLinks te veel geld. Ook qua werk is een extra wethouder in Assen niet nodig, vinden ze. "Het werk aan de FlorijnAs zit er bijna op en ook de decentralisaties zijn achter de rug", zegt ChristenUnie-voorman Bert Wienen, die als grootste partij de collegeonderhandelingen leidt.Probleem van vier wethouders in Assen is alleen getalsmatig. Een vier partijencoalitie met vier wethouders heeft hooguit een basis van zeventien zetels. En dat is in Assen, met 33 raadszetels, net de helft plus één, en daarmee een krappe basis.GroenLinks-fractievoorzitter Laura Punt noemt dat juist 'een uitdaging'. "Geen dichtgetimmerd collegeprogramma, maar zoeken naar wisselende meerderheden."Stadspartij PLOP wil een bredere basis, en vindt daarom een college met vijf wethouders logischer. De andere partijen in Assen laten de optie vier of vijf wethouders nog open.In elk geval kan informateur Gerben Huisman , provinciaal griffier van Friesland, namens de ChristenUnie aan de slag in Assen met de collegevorming. Hij kreeg unanieme steun. Dinsdag voert hij met alle fracties gesprekken. Voor 10 april wil Huisman verslag uitbrengen over de Asser onderhandelingen, zodat de gemeenteraad dat 12 april kan bespreken.In Assen zaten vanavond 21 nieuwe raadsleden in de bankjes. Daaronder een opvallend duo, namelijk moeder en zoon in één fractie. Het gaat om fractievoorzitter Laura Punt van GroenLinks en haar zoon Sjoerd Bakker.