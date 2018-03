Lukkien krijgt bronzen stier van vader en kinderen

VOETBAL - Voorafgaand aan het duel tegen FC Dordrecht vanavond ontvangt FC Emmen-trainer Dick Lukkien de bronzen stier als beste trainer van de derde periode in de Jupiler League.

Lukkien wint bronzen stier: Compliment voor spelers en staf

Hij krijgt de prijs overhandigd door zijn vader en drie kinderen.Lukkien werd, ondanks het mislopen van de periodetitel, door de meerderheid zijn collega-trainers en alle aanvoerders van de clubs in de Jupiler League gekozen."Ik vind het een mooie waardering. Natuurlijk had ik liever de periodetitel in de wacht gesleept, maar aan de andere kant is dit wel een beloning voor de manier waarop we werken. Daar ben ik trots op. We staan er goed op in Nederland en dus ook bij onze collega-clubs. Ik vind de prijs een compliment aan iedereen binnen de selectie en ook de medische- en technische staf", zei Lukkien al eerder.