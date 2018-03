Deel dit artikel:











FC Emmen zonder Jansen, Gronsveld en Bijl tegen FC Dordrecht FC Emmen moet het vanavond stellen zonder Gronsveld, Bijl en Jansen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien kan vanavond in het thuisduel tegen FC Dordrecht niet beschikken over Anco Jansen, Stef Gronsveld en Glenn Bijl. De eerste twee spelers zijn geblesseerd, terwijl Bijl een schorsing van één duel uitzit.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Jansen kampt met knieklachten, na een botsing in het duel tegen Almere City FC afgelopen zondag en Gronsveld heeft last van zijn enkel. Lukkien vermoedt dat beide spelers in de loop van volgende week weer zullen aansluiten.



Klok, Chacon en Loen

Gersom Klok (rechtsback), Michael Chacon (controlerende middenvelder) en Youri Loen (aanvallende middenvelder) vullen de vrijgekomen plekken in de basis in. "Ik heb al vaker gezegd dat ik zeer tevreden ben over de gehele groep en dus is wisselen ook totaal geen probleem. Dit elftal is gewoon in staat om van FC Dordrecht te winnen."



FC Dordrecht

De tegenstander van vanavond heeft zich al geplaatst voor de play-offs. De huidige nummer 9 van de Jupiler League won de 3e periodetitel, of beter gezegd: kaapte die prijs voor de neus van Emmen weg dat lange tijd de veel betere papieren had. Na de feestvreugde wist Dordrecht in twee duels geen enkel punt te verzamelen. Tegen FC Den Bosch en Go Ahead Eagles werd er verloren.



Forse stap richting halve finale play-offs

Dat FC Emmen zich ook gaat plaatsen voor het toetje aan het einde van het seizoen lijkt slechts een formaliteit. De huidige vijfde plek geeft recht op een ticket in de halve finale, waardoor Emmen dus (zoals het nu lijkt) de eerste ronde mag overslaan. Het gat naar de eerste club die daarvoor een bedreiging vormt is MVV, dat aanstaande maandag in Maastricht de opponent is. De Drentse club kan dus de komende vier dagen een geweldige stap zetten, met nog zeven duels te spelen.



'We moeten hongeriger zijn'

Een andere belangrijke stap die Emmen sowieso moet zetter richting de beslissende fase van het seizoen is het verhogen van het rendement. Met 48 goals is de Drentse club van de top-8 in de Jupiler League de minst scorende ploeg, terwijl de ploeg vaak genoeg in kansrijke positie komt. "We moeten hongeriger zijn", liet Lukkien na afgelopen zondag (niet voor het eerst) weten.



"Hoe we dat verbeteren? Door het te benoemen en ja, het is ook trainbaar. Hoe moet de bezetting zijn als er vanaf links een voorzet komt en wat doe je als je de enige bent die voor de goal is? Soms moet je een situatie lezen en soms moet je gewoon blind naar de eerste paal gaan. Als we echt voor de prijzen willen spelen moeten we ons daarin verbeteren", aldus Lukkien.



Live op Radio Drenthe

FC Emmen - FC Dordrecht begint om 20.00 uur en is LIVE te volgen op Radio Drenthe.