Nieuwe eigenaar voor afvalverwerker Attero Het terrein van Attero in Wijster (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

WIJSTER - Afvalbedrijf Attero met een vestiging in Wijster krijgt een nieuwe eigenaar.

Investeringsmaatschappij Waterland wil de onderneming verkopen aan de investeerders 3i Infrastructure en DWS.



Beide beoogde aandeelhouders nemen ieder voor vijftig procent de aandelen van Waterland over. De twee zijn investeerders in grote infrastructuurbedrijven, zo valt op te maken uit hun profiel.



Het kapitaal waarmee het Britse 3i en het Duitse DWS deze investeringen financieren is overwegend afkomstig van grote beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeringsbedrijven, inclusief een groot aantal Nederlandse pensioenfondsen. Een concrete overnamesom werd niet gegeven.