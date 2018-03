Deel dit artikel:











Vraagtekens bij voorlichtingscampagne veiligere wegen De provinciale weg N381 (foto: Jörn Reuvers/RTV Drenthe)

ASSEN - De Drentse VVD-fractie maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de provinciale wegen.

Veel ongelukken gebeuren op provinciale wegen. Volgens Statenlid Johan Baltes is het maar de vraag of de voorlichtingscampagne 'Samen op weg naar nul' werkt. Die campagne is gestart om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.



Actie ondernemen

"Als uit onderzoek blijkt dat de Drentse provinciale wegen slecht scoren, dan moeten we daar voortvarend actie op ondernemen. En waar nodig geld voor vrijmaken. Dit betekent investeren in goede wegen en goed openbaar vervoer. Voorlichting is goed bedoeld, maar schiet blijkbaar niet op. Je moet aanpakken", aldus Statenlid Baltes.



Vragen gesteld aan Klijnsma

De VVD heeft de zorgen aangekaart in de provinciale politiek en heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Baltes: "Wij hebben de commissaris van de koning op de vrouw af gevraagd of het huidige provinciale beleid om de verkeersveiligheid te vergroten en de slachtoffers terug te dringen wel zoveel effect heeft."