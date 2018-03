Stelling: Kinderen moeten Drents leren

ASSEN - Het is vandaag streektaaldag bij RTV Drenthe. Al onze uitzendingen zijn in het Drents.

De streektaaldag keert elk jaar terug om de Drentse taal een beetje te promoten. En dat is belangrijk, zegt Jan Germs van het Huus van de Taol."Meertaligheid is in algemene zin heel belangrijk. Drents is een onderdeel van de cultuur van het gebied." Germs vindt het vooral belangrijk om het Drents onder de aandacht van kinderen te brengen. Het Huus van de Taol heeft speciaal lesmateriaal voor de kinderen ontwikkeld.En het Drents doorgeven aan de nieuwe generaties is belangrijk. "Over tien, twintig of dertig jaar is er nog wel Drents. Maar op lange termijn is het best zorgelijk. Het Drents kun je wel tot de talen rekenen die onder druk staan."Vindt u het belangrijk dat kinderen nog Drents leren, of maakt u dat niet zoveel uit?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we u of u nog een vaste telefoon heeft. Een grote meerderheid van 83 procent heeft dat. Er stemden 3.192 mensen.