Wat is er dit paasweekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het eerste lange weekend van 2018 staat voor de deur. Bent u ook drie dagen vrij? Er is genoeg te doen de komende dagen in Drenthe. Wij hebben een aantal suggesties op een rij gezet.

Uiteraard kunt u Eerste en Tweede Paasdag in de hele provincie genieten van paasvuren. Waar precies? Bekijk daarvoor onze speciale paasvurenpagina Museums Vledder begint zaterdag aan het twintigste seizoen. Om 16.00 uur vindt de opening plaats. Deze editie is onder meer de tentoonstelling 'DOUWE ELIAS veertig jaar schilder' te zien. Ook exposeert Museums Vledder onder de noemer 'Wie is er bang' abstracte kunst uit de eigen collectie.Paardenliefhebbers moeten naar Exloo dit weekend. Sinds donderdag 29 maart wordt daar bij het Hippisch Centrum Exloo de tweede editie van de internationale tweesterren-menwedstrijd gehouden. Zaterdag rijden alle menners de marathon met zes hindernissen, waaronder een mooie waterpartij. Zondag staat tot 15.00 uur vaardigheid op het programma.Zet je zintuigen op scherp en doe mee aan de maanwandeling door het Drents-Friese Wold. Een gids van Staatsbosbeheer neemt je mee tijdens deze mystieke tocht, waarbij je kan genieten van de nachtgeluiden van de Kale Duinen. En, niet in de laatste plaats, van het licht dat de volle maan op velden laat vallen. De wandeling start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. Het startpunt is bij Eethuis Aekingerzand in Elsloo.Liefhebbers van beeldende kunst kunnen op zowel Eerste als Tweede Paasdag hun ogen de kost geven. Vijftien leden van Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze openen dan hun atelier of expositieplek voor publiek. Naast beeldende kunst is er ook schilderkunst en fotografie te bewonderen. In totaal zijn er vijftien verschillende plekken waar de kunstzinnige uitspattingen tussen 11.00 en 17.00 uur geëxposeerd worden. Kijk voor de route op de site van de stichting Vijfhonderd jaar geleden, op 1 april, werd de gemeente Ooststellingwerf gesticht. Vanaf 15.00 uur wordt dit net als vorig jaar gevierd op de Boerestreek in Appelscha. Dat gebeurt op een feestelijke manier. Zo is er een traditionele Paosoptocht, waarbij deelnemers in een lange stoet over de Boerestreek lopen en een vredeslied uit de 17de eeuw zingen. Daarnaast zijn er paasspelletjes als eiertikken, eierlopen en nootschieten. En maak je over honger geen zorgen, want er worden verschillende paaslekkernijen aangebodenOm de geboorte van de lammetjes te vieren, organiseert Stichting Holtinger Schaapskudde ook dit jaar het kraomschudden. Samen met hun moeder zijn de lammetjes tijdens deze kraamvisite zondag in de kooi te zien. Vragen over de wollige dieren worden beantwoord door een schaapsherder. En omdat het Pasen is, kunnen eieren natuurlijk niet ontbreken. Zo'n 120 stuks liggen verstopt bij de kooi. Vind je een van de drie gouden eieren? Dan ga je met een presentje naar huis. Verder kunnen kinderen zich laten schminken en wordt de muziek verzorgd door Duo Please. Lijkt het je leuk? Kom dan tussen 12.00 en 16.00 uur naar de Helomaweg in Havelt.Het Paasweekend feestelijk afsluiten? Dan bieden verschillende kermissen in onze provincie wellicht uitkomst. Zowel in Nieuw-Dordrecht, Diever, als Havelte is er vertier voor jong en oud. Draaimolens, het vizier op scherp in de schiettent en een hap uit een suikerspin: maandag hoef je je absoluut niet te vervelen.Trek de wandelschoenen aan en loop zo'n 10 à 12 kilometer door het stroomgebied van de Hunze tussen Spijkerboor en het Zuidlaardermeer. Weilanden, akkers, dammen, bruggetjes en stuwen, ze passeren allemaal je blikveld. Mochten er tijdens de tocht vragen over het natuurgebied opkomen, stel ze dan gerust aan de gids die de middag leidt. Als je je via 0623444405 aanmeldt, wordt de exacte startlocatie in het Hunzedal bekendgemaakt. Deelname kost 15 euro.