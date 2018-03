Dit weekend in de Drentse natuur: 31 maart en 1 april

Ook lekker vrij met Pasen? Dan is het een goed idee om dat buiten in de Drentse natuur te vieren. Er is namelijk weer een hele hoop te beleven.

Elk weekend brengen we drie activiteiten onder de aandacht. Wil je weten wat er nog meer te doen is? Dat zie je in de ROEG!-agenda. Altijd al willen weten hoe je nu écht goed een jonge hoogstamfruitboom kan snoeien? Landschapsbeheer Drenthe leert het je op 31 maart in Anderen. Meer info vind je hier. Vier Pasen bij het Boomkroonpad met een mooie wandeling samen met de boswachter. En natuurlijk worden er ook eieren gezocht. Meer info vind je hier Gewoon even lekker wandelen op 1 april? Nee dat is geen grap, want de boswachter staat voor je klaar op het Dwingelderveld. Meer info vind je hier