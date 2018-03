Staatsbosbeheer: geen paasvuren meer in Drentsche Aa-gebied

SCHIPBORG - In het Nationaal Park Drentsche Aa mogen vanaf dit jaar geen paasvuren meer gebouwd worden. Staatsbosbeheer wil op die manier de kwetsbare planten en de bodem beschermen.

Op de grond van Staatsbosbeheer gold een overgangsregeling. Vorig jaar besloot de natuurbeheerder dat het het laatste jaar was dat er in het Drentsche Aa-gebied paasvuren ontstoken mochten worden.In zijn boswachtersblog legt boswachter Evert Thomas uit waarom Staatsbosbeheer geen paasvuren meer wil toestaan in het natuurgebied: "Het paasvuur is een mooie traditie die zorgt voor warmte en verbondenheid. Maar aan deze traditie kleeft ook een groot nadeel: hij is niet goed voor de natuur."In natuurgebied de Drentsche Aa groeien volgens Thomas veel bijzondere planten die het op andere plekken in Nederland veel moeilijker hebben. "Op plekken waar paasvuren branden, raakt de bodem beschadigd. Daardoor ontstaat er ook schade aan vegetatie."Mensen die in de buurt van Drentsche Aa wonen hoeven zich geen zorgen te maken over het ontbreken van paasvuren. Thomas: "Het is een lastig besluit, je gaat immers tornen aan die eeuwenoude dorpstradities. Gelukkig hebben de meeste dorpen alternatieve locaties gevonden om tóch in het komend paasweekend een mooi paasvuur te kunnen ontsteken."