Politie strooit met bekeuringen bij verkeerscontrole in Emmen Eén man mishandelde een agent en werd opgepakt (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Bijna honderd boetes heeft de politie Zuidoost-Drenthe gisteren uitgedeeld tijdens een grote verkeerscontrole in de buurt van de Rondweg in Emmen.

De meeste automobilisten (33) kregen een bekeuring omdat ze te hard reden. Vier ervan reden meer dan 50 kilometer per uur te hard en konden hun rijbewijs inleveren.



Bellen achter het stuur

Tien bestuurders waren aan het bellen tijdens het rijden en elf kregen een bon, omdat ze geen gordel droegen. Verder waren er onder meer mensen die zonder rijbewijs reden, inhaalden op plekken waar dat verboden was of onverzekerd reden.



Ook waren er vier mensen die nog een boete open hadden staan: in totaal ging het om 4.000 euro.



Mishandeling

Tijdens de controle, die tussen 15.00 uur en 23.00 uur plaatsvond, werd ook een 29-jarige man uit Dordrecht opgepakt, omdat hij een agent mishandelde en bedreigde. Ook verzette hij zich met geweld tegen zijn arrestatie.



De man zit nog vast. Hij wordt ook verdacht van een winkeldiefstal in Emmen, kort voor de controle.