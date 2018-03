Deel dit artikel:











Duizenden vissen zijn verhuisd in Emmen: ‘Het is echt onbeschrijfelijk’ Duizenden vissen zijn uit de blubber gehaald (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Duizenden vissen zijn door hengelsportvereniging het Meuntje uit de Schansvijver in Emmen gevist.

Geschreven door Danny Mollema

De Schansvijver voor zorgcentrum de Schans wordt opgeknapt. Er was al een paar jaar sprake van dat de vijver leeggepompt en opgeknapt zou worden. Begin deze maand was het zover.



Duizenden vissen

“Het is onbeschrijfelijk, echt onbeschrijfelijk”, zo omschrijft Bert Visser, secretaris van de vereniging de afgelopen dagen. HSV het Meuntje is sinds vorige week begonnen met vissen. De vrijwilligers hebben ongeveer 12.000 á 13.000 vissen uit de vijver gehaald. Dagelijks werd er tot acht keer gereden met vijf á zes speciekuipen vol met karper en giebel. De afgelopen dagen zijn de laatste vissen uit de blubber gered, maar dat waren er ook nog honderden.



Nieuwe plek

De vissen zijn uitgezet in de vijver aan de Veldlaan, bij de westelijke kanobaan en de nieuwe vijver op de Delftlanden. “De vijver wordt eerst opgeknapt, dus dat duurt wel een aantal maand, daarna zullen we in overleg gaan met de gemeente wat voor vis er weer in de Schansvijver komt.” Een aantal vissen keert terug.