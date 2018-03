Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 30 maart In de nieuwsminuut onder meer een terugblik op de brand bij Turv in Exloo (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Het is vandaag precies een jaar geleden dat er een grote brand woedde bij destilleerderij Turv in Exloo. Inmiddels zijn er weer nieuwe plannen voor het braakliggende terrein. Verder zijn vier Drentse biggen vandaag uitgezet in de bossen bij Frederiksoord. En het is vandaag Streektaoldag bij RTV Drenthe. De hele dag door praten wij Drents op radio en televisie. En daarmee sluiten wij de Meertmaond Streektaolmaond af.