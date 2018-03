Deel dit artikel:











'Gemeenten moeten meer geld vrijmaken voor nieuwe scholen' Gemeenten moeten meer geld uittrekken voor nieuwe scholen (foto: ANP XTRA / Koen Suyk)

ASSEN - Schoolgebouwen zijn de afgelopen jaren een stuk duurder geworden dan de bedragen waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot nog toe van uitgaat. Dat erkent nu ook de VNG zelf.

Geschreven door Roy van Gool

De vereniging adviseert gemeenten de normbedragen voor nieuwe schoolgebouwen eenmalig met 40 procent te verhogen, tot vreugde van schoolbesturen. "In Drenthe hebben wij hier ook zeker mee te maken", zegt Albert Velthuis, voorzitter van het college van bestuur van Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe.



'De gaten waren echt te groot'

Volgens Velthuis moet er bij nieuwbouw nog vaak bezuinigd worden. "Hier en daar deden gemeenten er wel wat geld bij, maar de gaten waren echt te groot", vertelt hij. "Met 40 procent extra geld ben je echt nét bij. Maar dat blijkt ook wel, want verschillende verenigingen en schoolbesturen hebben bouwopdrachten teruggegeven."



De PO-Raad, die basisscholen vertegenwoordigt, is ook blij. Volgens de raad gaan veel gemeenten al wel langer uit van hogere bedragen dan de VNG adviseert. Ook in Drenthe zijn er volgens Velthuis gemeenten die de problemen begrijpen en daarom marktconforme prijzen hanteren. Andere gemeenten hielden echter aan de te lage VNG-norm vast, terwijl de prijzen voor nieuwbouw door de aantrekkende markt zijn gestegen.



'Oude normvergoeding is te weinig'

Bij CKC Drenthe worden ook gesprekken gevoerd op een aantal plaatsen voor vernieuwde bouw, of vervangende bouw. "Er wordt uitgegaan van die oude normvergoeding, maar je weet dat dit te weinig is", stelt Velthuis. "In Assen hadden we zo'n situatie bij De Kloostertuin, dat heeft toen wel vertragend gewerkt. Maar daar zijn we wel uitgekomen. In Veenhuizen gaan we ook een nieuwe school bouwen, maar daar is het beschikbare budget nog niet toereikend. Als het ontwerp klaar is, gaan we weer verder in overleg", aldus Velthuis.



Ook na de verhoging staat de norm voor 'sober en doelmatig bouwen'. De PO-Raad waarschuwt dat 'enige realiteitszin op zijn plaats is'. Want gemeenten krijgen nu niet ineens meer geld van het Rijk voor nieuwe schoolgebouwen. Als ze hier hogere budgetten voor uittrekken, gaat dat ten koste van andere uitgaven.