Ze zijn eruit in Coevorden: eerste nieuwe college van Drenthe is een feit

COEVORDEN - BBC2014, het CDA en de PvdA vormen de komende vier jaar weer een coalitie in Coevorden. De partijen leveren alle drie één wethouder.

Wethouders Jan Zwiers (BBC2014), Jeroen Huizing (CDA) en Joop Brink (PvdA) gaven vlak na de verkiezingen al aan graag samen door te willen. Die wens van 'de drie J's' komt uit, na twee gespreksronden met ook de andere vier partijen.Coevorden gaat werken met een raadsakkoord, waarin de onderwerpen worden benoemd waarmee de voltallige raad aan de slag gaat. Dit initiatief van BBC2014 past bij de nieuwe manier van werken, laat de gemeente weten.De onderwerpen voor het akkoord zijn vandaag bepaald. Centraal staan: duurzaamheid, lokale zeggenschap en betrokkenheid en een bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging.BBC2014 kwam tijdens de verkiezingen in Coevorden als grote winnaar uit de bus. De lokale partij groeide van zes naar negen zetels.De partij praat de komende week met het CDA en de PvdA verder over het coalitieakkoord.