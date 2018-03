Deel dit artikel:











Zuidlaren en Anloo getroffen door stroomstoring [update] Enexis is bezig de problemen te verhelpen (foto: Persbureau Meter)

ZUIDLAREN - Energiebedrijf Enexis is vanmiddag in Zuidlaren bezig met de reparatie van een kapotte elektriciteitskabel.

Door een breuk in de kabel viel gisternacht de stroom uit bij zo'n 1.800 huishoudens in de omgeving van Zuidlaren. Volgens een woordvoerder van Enexis hebben die problemen ongeveer anderhalf uur geduurd.



Op de website van Enexis staat dat er ook vandaag een stroomstoring is in Zuidlaren, maar dat klopt niet. Volgens de woordvoerder komt dat door problemen met de website.