Deel dit artikel:











Waar is ROEG! Beekdal Holmers en Halkenbroek Deze week in ROEG! in het beekdal Holmers en Halkenbroek (foto: ROEG!)

ROEG! is deze week in in het beekdal Holmers en Halkenbroek. Dat ligt tussen Hooghalen en Schoonloo, in de buurt van de Radiosterrenwacht en Herinneringskamp Westerbork.





Wil je weten waar wij precies waren of wil je zelf een kijkje nemen in het gebied? In het kaartje hieronder kun je het zien. Als je op de locatie klikt, krijg je een filmpje met de uitleg van de boswachter. Blijf natuurlijk wel altijd op de wegen en paden.