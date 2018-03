Deel dit artikel:











Herinneringscentrum krijgt een transparant depot Bord dat vanuit het Auschwitzmuseum in het Herinneringscentrum terechtkwam (foto: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

HOOGHALEN - Herinneringscentrum Kamp Westerbork staat aan de vooravond van een grote verbouwing. De renovatie moet een verdubbeling van de vloeroppervlakte opleveren.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Eén onderdeel van het Herinneringscentrum, dat nu nog achter de coulissen zit, moet in de vernieuwde versie van het centrum in de schijnwerpers komen: het depot.



Transparant

Conservator Guido Abuys voorziet dat het nieuwe depot een functie krijgt in de permanente tentoonstelling: "Het depot moet transparant zijn, met andere woorden: bezoekers moeten kunnen zien wat erin ligt geslagen en wat voor werk er gebeurt." Een groot deel van de collectie is veilig opgeborgen in de depotruimte, bij een constante temperatuur en een constante luchtvochtigheid, om de objecten zo goed mogelijk te behouden.



Tand des tijds

Aan een bord van de Westerborktrein, dat uiteindelijk vanuit Auschwitz in het Herinneringscentrum belandde, is duidelijk te zien hoe de tand des tijds kan toeslaan. Het bord is sterk verweerd en delen ervan zijn niet meer leesbaar. "Zo kwam het bij ons terecht. We hebben het gecoat, nu kan er niks meer mee gebeuren. Ondanks de beschadigingen is het een van de sterkste symbolen voor 'Durchgangslager' Westerbork", aldus Abuys.



Het centrum liet een replica maken om te tonen hoe het bord er ooit uitgezien moet hebben.



Herdenkingsplek

Toen het herinneringscentrum 35 jaar geleden werd geopend, was er van een depot geen sprake. "Het was niet de bedoeling dat er zaken bewaard gingen worden, het was puur een herdenkingsplek", zegt Abuys. "Toch komen overlevenden aanzetten met dingen waar ze zelf geen raad mee weten en die ze aan het centrum willen aanbieden."



Aanvankelijk werden de voorwerpen bewaard op een zolder, waar het 's winters koud en 's zomers warm kon worden, bepaald niet ideaal voor het behoud van de collectie. Nu is het depot uitgegroeid tot vele tientallen meters kast waarin documenten en voorwerpen geklimatiseerd liggen opgeslagen. En binnenkort dus ook zichtbaar voor het publiek.



Radio Westerbork

