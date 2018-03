Deel dit artikel:











ROEG! vlog: Huilen op de uitkijktoren Loes heeft op de uitkijktoren de tranen in haar ogen (foto: ROEG!)

Elke week maakt Loes tijdens de opnames van ROEG! een vlog. Deze week zijn we met boswachter Evert Thomas in het beekdal Holmers en Halkenbroek. Op de veertien meter hoge uitkijktoren krijgt Loes toch even de tranen in haar ogen.